Historia. Zielonogórski futbol przed laty nie wykorzystał szansy

Zastal jednak zagrał, ale o klasę wyżej! Otóż Polski Związek Piłki Nożnej postanowił, że od sezonu 1973/74 będzie pierwsza liga i dwie grupy drugiej ligi. Zlikwidowano trzecią. Mistrzowie klas okręgowych mieli rozgrywać po zakończeniu ligi turnieje w grupach (po cztery zespoły wyłonione drogą losowania), a mistrz po sześciu spotkaniach (mecz i rewanż) awansował do drugiej ligi. Dodatkowo postanowiono, że trzy najsłabsze futbolowe województwa, czyli zielonogórskie (tak, było kiedyś takie województwo od Dobiegniewa po Głogów ze stolicą w Zielonej Górze), białostockie i olsztyńskie mogą desygnować najlepszy zespół do tej nowej drugiej ligi. I tak obok Zastalu na szczeblu centralnym pojawił się Włókniarz (dzisiejsza Jagiellonia) i Stomil. Biorąc pod uwagę to, co zdarzyło się przez te czterdzieści kilka lat, widać jak na dłoni, które z tych trzech obdarowanych miast wykorzystały szansę...

Niezłe momenty, ale spadek

Po raz drugi w historii, po 21 latach do Zielonej Góry zawitała druga liga. Wówczas mecze grano na głównej płycie stadionu przy ul. Sulechowskiej i nikomu nie przyszło do głowy, żeby narzekać, że jest bieżnia, płyta za daleko i słaba widoczność. Centrala nie domagała się też jakiś certyfikatów, choć przecież był to drugi szczebel rozgrywek. No, ale to były zupełnie inne czasy...

Trzeba przyznać, że była to jedna ze zmarnowanych szans (ile ich jeszcze było w historii?), by zielonogórski futbol mógł wyskoczyć ponad trzecioligowe opłotki. Zaczęło się 13 sierpnia 1973 roku meczem z AKS Niwka (dziś dzielnica Sosnowca) i wynikiem 1:1 (0:0). Pierwsza bramka na zielonogórskim stadionie padła w 68 min po samobójczym strzale obrońcy gości Laszkiewicza. Zastal grał w składzie: Kitowicz - Palonka, Nowakowski, Brodacki, Hańce - Kakała (od 75 min Skubski), Trzęsiok, Englert - Grygorcewicz (od 46 min Józefowicz), Zych. Mecz oglądało siedem tysięcy widzów. Byłem wśród nich i pamiętam, że po spotkaniu milicja musiała zatrzymać ruch na całej ulicy Sulechowskiej aż do dworca....