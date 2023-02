Hitowy mecz Pucharu Polski za pasem. Legia Warszawa musi, Lechia Zielona Góra może

To były piękne chwile zielonogórskiego futbolu. W sercach wielu kibiców wciąż żyją wspomnienia o ekipie Lechii Zielona Góra z połowy lat 80. XX w., która kapitalnie walczyła w Pucharze Polski. Po…

W porównaniu do rundy jesiennej, ekipa z Zielonej Góry przystąpi do pojedynku osłabiona. Poza brakiem Sebastiana Górskiego i Gabriela Estigarribii, którzy zimą zmienili pracodawcę, we wtorkowym spotkaniu nie ujrzymy również Jakuba Babija i Rafała Dzidka, którzy pauzują za kartki uzyskane w poprzednich meczach Fortuna Pucharu Polski. Ze strony Legii z tego samego powodu zabraknie Portugalczyka Josue.

Presja faworyta bezapelacyjnie spoczywa na zespole ze stolicy, który będzie chciał uniknąć losu swoich ligowych rywali, którzy wyjechali z Winnego Grodu na tarczy. Legia jest aktualnie wiceliderem PKO Ekstraklasy z dziewięciopunktową stratą do liderującego Rakowa Częstochowa. Warszawianie ligowe zmagania zaczęli pod koniec stycznia, więc już od miesiąca są oni w rytmie meczowym na naturalnych boiskach.