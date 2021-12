IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa lubuskiego. Uważajcie na siebie!

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w Lubuskiem. Obowiązuje ono od godziny 22.00 w środę 1 grudnia do 8.00 w czwartek 2 grudnia. Zgodnie z prognozami synoptyków należy się spodziewać silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h.

- Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w powiatach północnych - ostrzegają synoptycy.

Wydane ostrzeżenie pogodowe dotyczy wszystkich powiatów w województwie lubuskim.