Pogoda w weekend zaskoczy Lubuszan. Wreszcie będzie naprawdę ciepło!

Jeśli sprawdzą się zapowiedzi synoptyków, to w weekend termometry w Lubuskiem znów zbliżą się do 20°C, niebo jednak pozostanie zachmurzone.

Pochmurny piątek

W piątek, 5 kwietnia w ciągu dnia w Zielonej Górze spodziewać się 19°C jednak na niebie przeważać będą chmury. Podobnie w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie czy Krośnie Odrzańskim.

W ciągu dnia w województwie będzie wietrznie – nawet do 15 km/H. Nocą temperatura spadnie do 10-12°C a wiatr wiać będzie z prędkością od 15 do 25 km/H.