Jagodzianki u Magdy Gessler. Tak drogo jeszcze nie było. Piekarz tłumaczy skąd biorą się wysokie ceny

Małe piekarnie również nie uniknęły podwyżek. W zeszłym roku za jedną jagodziankę trzeba było zapłacić 12 złotych. W tym roku ceny wzrosły do około 14 złotych. Wiele piekarni rzemieślniczych w lipcu skupia się na wypieku jagodzianek, okrajając ofertę pozostałych słodkości.

Zapytaliśmy Maksa Smółkę, piekarza w krakowskiej piekarni Świeżo upieczona i autora bloga „Upiecz Sobie Chleb”, co wpłynęło na wzrost cen za jagodzianki. Warto wspomnieć, że na stronie Maks Smółka dzieli się przepisem na jagodzianki supreme.

- Jeśli chodzi o cenę jagodzianek, wzrosły w stosunku do zeszłego roku ze względu na stale rosnące ceny surowców, pracowników oraz jagód. Masło oraz mąka podrożały nawet o 90%, koszty utrzymania pracowników również rosną, a do tego słyszymy, że nie ma pracowników do zbierania jagód, przez co również rośnie ich cena. Wszystkie te czynniki plus pracochłonność wykonania jagodzianki składa się na ich cenę. Piekarnie nie chcą jednak oszukiwać klientów i nadal chcą sprzedawać jakościowy produkt - wypełniony po brzegi jagodami dobrej jakości, z przepysznym ciastem, które jest bogate w składniki wysokiej jakości. - opowiadał ekspert.