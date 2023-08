Jak poradzić sobie z wysoką temperaturą w mieście? Radzą mieszkańcy Zielonej Góry

Upał w Zielonej Górze. Jak sobie radzą mieszkańcy?

- 30 stopni to już jest trochę za dużo, ale trzeba sobie radzić - mówi jeden z mieszkańców i doradza mniej chodzenia w takie dni, a jeśli już to wolniejszym krokiem i chowanie się do cienia.

Upał. Ważna woda dla człowieka i zwierząt

Przypomnijmy, nawodnienie organizmu jest niezbędne, gdy na dworze panują wysokie temperatury. Musimy pamiętać, że w trakcie upału nasz organizm wydziela pot, a co za tym idzie, traci wodę i sole mineralne. Gdy sięgamy po napój, warto zwrócić uwagę na jego skład. Nie każdy będzie bowiem dobrym wyborem. Szczególnie dotyczy to alkoholu. Picie napoi procentowych w upalne dni może powodować groźne wahania ciśnienia, rozszerzanie się naczyń krwionośnych i zaburzenia rytmu serca. Pierwszą rzeczą po jaką powinniśmy sięgać w upalne dni, jest woda. Tutaj do wyboru mamy zarówno wodę gazowaną, jak i niegazowaną. Obie nawadniają w tym samym stopniu, więc można wybrać dowolną, wedle własnego uznania.

Pamiętajmy też o zwierzętach. Powinny mieć zapewnioną wodę do picia i możliwie najchłodniejsze miejsce. Warto też wystawić pojemniki z wodą na balkon lub parapet. Mogą być ratunkiem dla ptaków i owadów.