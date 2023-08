Wielka akcja dla chorej Emilki z Zielonej Góry! Strażacy z OSP prowadzą zbiórkę odzieży w kilkunastu miejscowościach

Puchar dla najlepszej OSP

To nie jest zwykła zbiórka odzieży, a Turniej o Puchar Emilki Kitki dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem akcji jest zebranie jak największej ilości tekstyliów. Za każdy zebrany kilogram Kitka otrzyma 1 zł na leczenie.

Trwa zbiórka na leczenie Emilki. Na koncie dziewczynki jest ponad 200 tys. zł. Cel to milion złotych! źródło: https://www.siepomaga.pl/emilia-jecz

W imieniu chorej dziewczynki zaproszenie do turnieju wystosował jej tata Łukasz. Odzew przyszedł z kilkunastu jednostek OSP. W akcję zaangażował się także sołtys i rada sołecka ze Starego Kramska. Wszyscy zapraszają lokalną społeczność do przekazywania zbędnych rzeczy. Zbiórka potrwa do końca sierpnia.

Odbiorem odzieży zajmie się ojciec dziewczynki, który ją zważy, a wyniki opublikuje na profilu facebookowym Emilki. Najlepsza drużyna otrzyma honorowy puchar Emilki Kitki oraz nagrodę niespodziankę. Zwycięzcę poznamy 1 września.