Przekroczone normy w wodzie z jednej ze studni głębinowych w Zielonej Górze. Zielonogórskie Wodociągi zapewniają, że woda jest bezpieczna

Sprawę wyników badań wody ze studni głębinowych przy al. Zjednoczenia w Zielonej Górze opisał nasz Czytelnik Radosław Kuczewski, zaniepokojony tym, co zostało podane w komunikacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z 11 sierpnia.

– Ujęcie wody dla tysięcy mieszkańców Zielonej Góry nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu dotyczącym wody przeznaczonej do celów spożywczych – podkreśla Radosław Kuczewski. – Jest to o tyle ciekawe, że komunikat dotyczy ujęcia znajdującego się stosunkowo blisko Przylepu (studnie są przy al. Zjednoczenia), a w wodzie wykryto substancje będące rozpuszczalnikami. Mimo to, w komunikacie zaznaczono, że woda nadaje się do spożycia. Nikt nie ostrzegł mieszkańców, wiadomość krąży drogą pantoflową.