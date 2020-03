Janusz Kubicki do Marcina Gortata: „W ogóle wiesz, co się dzieje w Polsce?”

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki kontra najlepszy w ostatnich latach polski koszykarz Marcin Gortat. Ten pierwszy ostro odpowiedział byłemu graczowi ligi NBA na jego krytykę w sprawie przerwania sezonu w Energa Basket Lidze. „Czy ważniejszy jest mecz, czy życie ludzkie?” – pyta Janusz Kubicki.

Przypomnijmy, że w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, Polska Liga Koszykówki przerwała rozgrywki ekstraklasy mężczyzn po czym zarządziła zakończenie sezonu. Ustalono, że zachowana zostanie kolejność drużyn w tabeli, jaka byłą w momencie przerwania rozgrywek. W takich okolicznościach obwieszczono, że mistrzami Polski zostali koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Marcin Gortat: Wiele zespołów zostało skarconych

Marcinowi Gortatowi nie spodobało się m.in. to, że rozgrywki zostały przerwane nagle i to, że nie wszystkie drużyny zostały potraktowane sprawiedliwie, bo kontrowersje wywołała klasyfikacja według zdobytych punktów, a nie procentowy stosunek zwycięstw do porażek (drużyny nie rozegrały równej ilości spotkań). Jedyny polski koszykarz, który zagrał w finałach NBA mówił o tym w rozmowie z byłym koszykarzem Stelmetu Kamilem Chanasem, który na Facebooku wciela się w rolę dziennikarza i przeprowadza wywiady na profilu „Strefa Chanasa”.

- Jako były koszykarz i przewodniczący związku koszykarzy, totalnie nie rozumiem tej decyzji. Została ona podjęta na szybko – mówił m.in. Marcin Gortat. - Mnóstwo o wiele większych lig nie kończy swoich rozgrywek, a Polska Liga Koszykówki nagle zdecydowała, że kończy sezon w miejscu, w którym nie wszystkie zespoły miały wyrównane szanse walki o tytuł, czy medal. Wiele zespołów zostało skarconych, potraktowanych nie fair. Na pewno nie był to ruch promujący polską koszykówkę. Poszliśmy po łatwości, to była błędna decyzja. Nikogo by nie zabolało, nikt by na tym nie stracił, gdybyśmy poczekali kolejne tygodnie, miesiąc i wtedy podjęli decyzję. Nic by się wielkiego nie wydarzyło. Gdyby sytuacja wróciła do normalności, to można by było przedłużyć sezon np. o miesiąc, ewentualnie skrócić sezon regularny, czy play offy, to nie sprawiłoby wielkiego problemu. A koszykówka byłaby dalej.

Decyzja wygodna dla prezesa?

„Oberwało się” prezesowi Polskiego Związku Koszykówki Radosławowi Piesiewiczowi. – To decyzja człowieka, który nie przemyślał jej i kompletnie się na tym nie zna – powiedział Marcin Gortat. - Nie ma co ukrywać, była ona wygodna chyba tylko dla prezesa związku, a nie dla drużyn i zawodników. Decyzja nieprzemyślana i nie przedyskutowana z ludźmi z polskiej ligi.

Koszykarz odniósł się też do oświadczenia klubów ekstraklasy, w którym można przeczytać m.in, że w związku z zaistniałą sytuacją nie będą one miały możliwości wypłacenia pełnych zobowiązań kontraktowych wobec zawodników i trenerów. - Kluby nie mogą podjąć takiej decyzji, to jest wbrew prawu. Żaden z klubów nie ma prawa sam obniżyć kontraktów. Nie ma tłumaczenia kryzysem gospodarczym – stwierdził Marcin Gortat. - Każdy zawodnik ma prawo osobiście wytoczyć proces klubowi, jeżeli ten nie wypłaci mu pełnej gaży. My, jako związek zawodników oferujemy pomoc prawną. Inaczej by to wyglądało, gdyby kluby nawiązały dialog z zawodnikami. Kluby same poinformowały o zmniejszeniu wynagrodzeń, a nie mają do tego prawa. Byłaby szansa na zmniejszenie wynagrodzeń, gdyby doszłoby do ugody. Wiem, że zawodnicy są gotowi na rozmowy, bo zdają sobie sprawę, jaka jest sytuacja, ale niestety takich rozmów nie było.

Janusz Kubicki: Czasami lepiej zamilknąć

Słowa Marcina Gortata najwyraźniej mocno rozzłościły prezydenta Zielonej Góry Janusz Kubickiego, który od lat zaangażowany jest w finansowanie koszykówki w mieście. W tym roku magistrat przekazał klubowi półtora miliona złotych.

„Jest takie przysłowie, że czasami lepiej zamilknąć. Nasz najlepszy koszykarz niestety nie skorzystał z tej szansy” – pisze Janusz Kubicki w liście otwartym. Dalej czytamy m.in.: „Jestem prezydentem miasta, który jako pierwszy zamknął halę w Polsce. Zrobiłem to, choć nie była to łatwa decyzja. Spowodowało to m.in. rozegranie meczu przez mój ukochany Stelmet Enea BC bez udziału publiczności. Koszykówka jest moją ulubioną dyscypliną sportu, sam chodzę na wszystkie spotkania mojej drużyny i trwa to już kilkadziesiąt lat. Dlatego była to bardzo trudna decyzja. Ale moim zdaniem jedyna słuszna i właściwa. Zaraz po tej decyzji spłynęła na mnie fala hejtu. Wszyscy krytykowali mnie, że tę decyzję podjąłem za wcześnie, że bez sensu, że panikuję. Nawet część lekarzy potrafiła mi tłumaczyć, że przesadzam. Czy ważniejszy jest mecz, czy życie ludzkie? Przecież to właśnie imprezy masowe były ogniskiem rozlania się wirusa po świecie. Czy można było z tą decyzją poczekać? Drogi Marcinie, poczekali Włosi i sam zobacz, jak to teraz wygląda”.

Koronawirus to droga do bankructwa

Prezydent Zielonej Góry o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek napisał tak: „Nie było innego wyjścia i brawa dla prezesa Radosława Piesiewicza za tę decyzję. Można było poczekać, tylko na co? Obcokrajowcy musieli jak najszybciej wracać do domów, żeby zdążyli przed zamknięciem granic. Zdaniem Marcina - mieli siedzieć w domach i być daleko od swoich bliskich w tych tragicznych chwilach. Przecież nie ma tutaj nawet możliwości treningów. Sale i boiska są zamknięte. Kontynuowanie sezonu nie miało najmniejszego sensu. Kluby zapowiedziały, że będzie problem z płatnościami i tu również pojawił się komentarz Marcina, że tak nie wolno, że to nie powinno mieć miejsca. Drogi Marcinie, chyba naprawdę nie masz pojęcia o realiach funkcjonowania klubów w Polsce. Koronawirus to dla klubów prosta droga do bankructwa. Nasze kluby opierają swoje budżety na wpływach od sponsorów, kibiców i samorządów. Każdy z tych trzech filarów jest zagrożony. Sponsorzy, czyli firmy są zamknięte. Ludzie, którzy stracą pracę. Samorządy, które już straciły dochody i będą walczyć z bezrobociem, które nas czeka, a nie myśleć o wspieraniu zawodowego sportu”.

Jak było w NBA?

Na koniec Janusz Kubicki wytknął koszykarzowi sytuację z jego środowiska: „Drogi Marcinie, czy w ogóle wiesz, co się dzieje w Polsce? Czy mam przypomnieć, jaka fala złych komentarzy spłynęła na twoich byłych kolegów z NBA, gdy zlekceważyli koronawirusa? No i wreszcie rzecz ostatnia: dlaczego NBA zawiesiła swoje rozgrywki? Bo miała taki kaprys? Zrobiłeś masę dobrego dla koszykówki, ale to co robisz teraz wcale nie służy tej dyscyplinie i twojej legendzie”.

