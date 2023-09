Jarmark Winobraniowy: "Walka" na wyprzedażach i piękne rękodzieła. Tutaj kicz przeplata się z dziełami sztuki

Lubuskie winnice, smaczki, gadżety do kuchennych rewolucji

Jeśli odwiedzamy jarmark winobraniowy w Zielonej Górze to z pewnością uderzymy do stoisk zaopatrzonych w rozmaite jedzenie. Można tu znaleźć przysmaki regionalne, ale także mniej lub bardziej…

Nie masz wycieraczki w domu? Tu ją kupisz

Co dokładnie znajdziemy na winobraniowym jarmarku? Jeśli brakuje wam gadżetów do kuchni to mamy np. drewniane łyżki, przyprawy, garnki, kubki, ale i porcelana się znajdzie. Ponadto znajdziemy tu rozmaite torby wielokrotnego użytku z dedykowanymi grafikami - im ciekawsza, tym lepiej schodzi, wiadomo. A jak ktoś zapomniał w markecie kupić wycieraczkę pod drzwi, cyk, na Winobraniu taki rarytasik znajdziemy.

Zabawki logiczne kontra tani kicz

Gacie, firany, buty, skarpety

No dobrze, ale gdzie jest bielizna, odzież i firany? Ano na jarmarku właśnie. Tego również nie brakuje. Mamy też czapki, płaszcze męskie, torebki i mnóstwo reklam z napisem wyprzedaż. I wiecie co? Ludzie to wszystko kupują! Co dalej... Damskie, kolorowe legginsy, bluzki, bluzy, skarpety, koszulki z przyciągającymi wzrok grafikami i hasłami. No i ręczników nie brakuje. Gdyby ktoś chciał się wykąpać i akurat w domu nie ma, już wie, gdzie kupić. Ach, jeszcze obuwie. Od letniego przez jesienne po zimowe...