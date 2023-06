Jędrzej Myszkowski z Zielonej Góry pobił Rekord Guinnessa w tenisie. Zagrał 37 meczów z rzędu. A do tego w pełnym słońcu

– Zaczęło do mnie docierać, co tak naprawdę robię i w jakim miejscu. Kryzys był spowodowany nagłym spadkiem adrenaliny, cukru – takiego kryzysu nie miałem jeszcze nigdy. Zawołałem trenera i powiedziałem tak: „Michał nie zejdę z kortu, ale prawdopodobnie zaraz zemdleję... nie wiem, co się dzieje, ale czuje się, jak w amoku”. Mój zespół zareagował od razu - dostałem espresso oraz kawałek wafla ryżowego z dżemem i po około 5 minutach przeszło (były to najgorsze minuty podczas rekordu). Drugi kryzys nadszedł w sobotę, kiedy temperatura była nie do zniesienia, bardzo ciężko było siedzieć, a co dopiero biegać i grać w tenisa. Tutaj już była tylko walka ciało kontra umysł. Wygrał umysł i dzisiaj mogę świętować sukces.