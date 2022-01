Już możecie planować sezon żużlowy. Znamy terminy lubuskich derbów

W zbliżającym się sezonie nie dojdzie do ligowej rywalizacji zespołów z Zielonej Góry i Gorzowa, ponieważ Falubaz i Stal ścigać się będą w różnych klasach rozgrywek – gorzowianie w PGE Ekstralidze, a zielonogórzanie na jej zapleczu. Ale kluby wpadły na pomysł, by derbową rywalizację przenieść na grunt towarzyski. Ustalono, że do „świętej wojny” dojdzie w meczach sparingowych jeszcze przed rozpoczęciem zmagań o ligowe punkty. Pierwszą derbową potyczkę zaplanowano na 26 marca w Gorzowie. Dzień później dojdzie do rewanżu na zielonogórskim torze.