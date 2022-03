Już wiemy dokładnie, kiedy żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra rozpoczną rywalizację w sezonie 2022

Główna Komisja Sportu Żużlowego podała konkretne daty i godziny rozpoczęcia meczów pierwszych czterech kolejek pierwszej ligi. Do tej pory było wiadomo, że każda z nich (jak większość w całym sezonie) była rozbita na trzy dni. Pierwszoligowcy w nadchodzącym sezonie najczęściej będą rozgrywać mecze w soboty, niedziele i poniedziałki.

Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra rozkręcają się na dobre. Pogoda sprzyja, dlatego do woli śmigają po własnym torze. Pierwsze treningi na zielonogórskim stadionie odbyły się bez przeszkód.…

Wiedzieliśmy, że inauguracyjna kolejka spotkań rozegrana zostanie od 9 do 11 kwietnia. Teraz wiemy więcej. W piątek 9 kwietnia dojdzie do pojedynku Wybrzeża Gdańsk z Wilkami Krosno, dzień później Orzeł Łódź zmierzy się z ROW-em Rybnik, a Stelmet Falubaz Zielona Góra ze Startem Gniezno. Kolejkę zamknie poniedziałkowy mecz w Niemczech pomiędzy Landshut Devils i Polonią Bydgoszcz. Zielonogórzanie w niedzielę 10 kwietnia walkę o awans do PGE Ekstraligi rozpoczną wczesnym popołudniem, bo już o godz. 14.00. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji nSport+. W każdej kolejce dwa mecze będzie można obejrzeć w TV, a dwa w transmisji internetowej w serwisie Canal+.