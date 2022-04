Karatecy LCL-KK NIDAN Zielona Góra bardzo dobrze rozpoczęli sezon

- Mówi się, że ten turniej to nieoficjalne mistrzostwa Polski – powiedział Anatol Kałasznikow, rzecznik LCL-KK NIDAN. - Były to bardzo mocno obsadzone zawody, w których brali udział medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski. Dla naszego klubu był to pierwszy sprawdzian po długiej przerwie. W ubiegłym roku zdobyliśmy dziewięć medali – trzy złote, dwa srebrne i cztery brązowe. Teraz poprawiliśmy tamten wynik. Nasi reprezentanci wywalczyli 12 „krążków” – cztery złote, jeden srebrny i siedem brązowych. Jest więc progres, widać, że program szkoleniowy klubu sprawdza się i przynosi rezultaty. Nasi zawodnicy bardzo dobrze przepracowali okres zimowy.