Kiedy będzie gotowy most w Milsku? Trwa budowa dwóch rond, które poprowadzą kierowców na nową przeprawę. Zobacz zdjęcia

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Budowa mostu w Milsku

Przeprawa w Milsku to inwestycja, na którą z niecierpliwością czekają mieszkańcy regionu. Aby dostać się na drugi brzeg Odry, trzeba korzystać z promu albo nadkładać kilometrów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy kierowcy będą mieli do dyspozycji most, do którego dojadą nową, malowniczo położoną drogą.