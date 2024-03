Mieszkańcy i pracownicy firm przestaną przeklinać korki w tej części Zielonej Góry? Jest plan na rozwiązanie problemu

Na drogach Zielonej Góry. Estakady rozwiążą problem?

– Wybudujemy nowoczesne estakady nad rondem Batorego przy Auchan i w sąsiedztwie CRS. Dzięki nim z domu do pracy, szkoły i przedszkola dojedziecie w kilkanaście minut! – zabrzmiała wiadomość prezydenta Janusza Kubickiego na Facebooku we wtorek. Czy to obietnica wyborcza? Niekoniecznie. W grudniu ub. roku pytaliśmy włodarza o możliwość takich inwestycji.

– Nie będę od tego uciekał, tak samo, jak nie uciekałem od remontu wiaduktu na Zjednoczenia. Kolejne estakady są nam niezbędne, zwłaszcza przy CRS i Auchan, tam nad rondami muszą powstać i one powstaną – zapewnił nas wtedy Kubicki.

W podobnym tonie wypowiadał się wówczas prof. dr hab. Adam Wysokowski z Zakładu Dróg, Mostów i Kolei Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zdaniem eksperta nowe estakady zawsze się w miastach przydają, dzięki nim jest bezpiecznie.