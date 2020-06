Kiedy będzie otwarty basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze?

Baseny mogą być otwarte od 6 czerwca. Tak też się dzieje w wielu miastach. Basen otwarty został m.in. w Gorzowie Wielkopolskim. A co z Zieloną Górą? - pytają nasi Czytelnicy.

- Najpierw mówiło się, że zostanie otwarty 15, potem 26 czerwca. Czy to prawda? Bo już nie mogę się doczekać - mówi pan Borys z Zielonej Góry. Rzeczywiście na FB napisano, że planowane otwarcie basenów: w CRS-ie przy ul. Sulechowskiej oraz przy ul. Wyspiańskiego jest na 26 czerwca br. Czy jednak ten termin będzie dotrzymamy?

Prezydent Janusz Kubicki wiele razy wypowiadał się, że otwarcie basenu to nie taka prosta sprawa. I nie chodzi tu tylko o sprawy techniczne, jak napuszczenie wody i jej szczegółowe badania. Chodzi raczej o obostrzenia, jakie obowiązują tego typu obiekty. Bo np. na jednym torze mogą pływać najwyżej cztery osoby. A jak znajdzie się tam piąta? Kto będzie sprawdzał, czy w jaccuzi jest tylko jedna osoba? Kto sprawdzi, czy nie ma tłoku w szatni, pod prysznicami? Czy odwiedzający dezynfekują ręce, zachowują odpowiednie odległości i zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa? Kto będzie za każdym razem dezynfekował klamki, uchwyty od szafek, przyciski do pryszniców, krany itd.?

Na basenie może być maksymalnie 150 osób. Z ekonomicznego punktu widzenia to kiepsko

Według wytycznych ministerstwa rozwoju na basenach ma przede wszystkim być zapewniony dystans. Na jednym torze będą mogły pływać maksymalnie 4 osoby, a w całym obiekcie przebywać do 150 osób (jednocześnie nie może to być więcej niż 50 proc. maksymalnej liczby jego użytkowników). Z ekonomicznego punktu widzenia to nieopłacalny biznes. A w Zielonej Górze, gdzie młodzież pływa za 1 zł, a seniorzy dwa razy w tygodniu mają zniżki, tym bardziej...