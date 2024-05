Klęska NovyHotel Falubazu Zielona Góra po srogiej lekcji od mistrzów Polski

- Start w Lublinie był dla mnie ogromnym przeżyciem – mówił Jarosław Hampel przed kamerami telewizji Eleven Sports. – Bardzo chciałem pojechać dobrze, uważam, że udało mi się. Nie spodziewałem się tak fantastycznego, ciepłego powitania. To było ogromne przeżycie, gdy cały stadion skandował moje nazwisko. Jestem za to kibicom bardzo wdzięczny. To mnie poniosło na torze. Jako drużyna, musimy przemyśleć, co się stało, że było tak źle, że nie mogliśmy nawiązać walki. Ja jednak wiem, jak w Lublinie ciężko jeździ się gościom, trudno jest tu rywalizować z tak świetnymi zawodnikami. Zostaliśmy rozjechani, ale z drugiej strony myślę, że nie będzie wielkiego rozmyślania, bo szykujemy się do następnych, arcyważnych dla nas meczów.