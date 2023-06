Kolejne medale młodych karateków KK NIDAN Zielona Góra. Teraz czas na odpoczynek

- Bardzo zacięte walki stoczyli także pozostali nasi zawodnicy, zabrakło trochę szczęścia do medalowych pozycji, w sześciu kategoriach minimalnie (2:3) przegrali swoje walki o brązowe medale – relacjonował Mirosław Kuciarski, trener zawodników KK NIDAN. - Wszyscy zasługują na najwyższe słowa uznania za bardzo dobre przygotowanie i ducha walki. Podziękowania za opiekę nad zawodnikami dla Wiktorii Warzechy oraz Mai Trubiłowicz, a także za wsparcie dla wszystkich rodziców. Jest to bardzo dobry sezon dla naszych karateków, tylko w trzech ostatnich turniejach zawodnicy NIDAN-u zdobyli w sumie łącznie 76 medale, w tym 33 złote. Turniej w Kraśniku to były ostatnie zawody przed wakacjami. Teraz trochę odpoczynku, a za niedługo obóz letni i przygotowania do mistrzostw Europy, które jesienią odbędą się we włoskim Rimini.