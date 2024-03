Oszuści grasują w internecie! Lubuszanin chciał zarobić, ale stracił duże pieniądze

Nie mając podejrzeń, że rozmawia z oszustką, podał jej dane, o które prosiła oraz kod weryfikacyjny.

- W kolejnych krokach został poinformowany, by mógł sprzedawać i kupować na platformie musiał zaakceptować kwotę limitu, co też zrobił — mówi kom. J. Kulka. - Po akceptacji otrzymywanych kodów weryfikacyjnych, kobieta powiedziała mu, że przelew nie doszedł do skutku i zaproponowała mu podanie kodów do płatności.