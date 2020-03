Koronawirus. Aktorka nowosolskiego Teatru Terminus A Quo - Magdalena Budzyniak w domu tworzy swoje wersje dzieł sztuki i… "rozwala system"!

- Jako fanka Beksińskiego i Fridy Kahlo wpadłam na pomysł, że może by tak wprowadzić trochę humoru w tych smutnych jednak czasach, i postanowiłam po swojemu przestawić ich obrazy. Potem pojawiły się pomysły na innych artystów i tak to leci – mówi GL Magdalena Budzyniak, która od 10 lat gra w legendarnym teatrze niezależnym – Terminus A Quo. Aktorka pochodzi z Wrociszowa, wsi obok Nowej Soli, ale od siedmiu lat mieszka w Zielonej Górze. Od małego byłam ukierunkowana na kulturę i sztukę, interesowałam się malarstwem, sama do niedawna też malowałam – dodaje Magdalena Budzyniak, który regularnie publikuje na swoim facebookowym profilu kolejne projekty w ramach akcji Kwarantanna Artystyczna. Ku radości wielbicieli!

Projekty Magdaleny Budzyniak