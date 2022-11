Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zadebiutują w nowych rozgrywkach. „Jedziemy po naukę i zabawę"

- Staraliśmy się, żeby w naszej ekipie zagrali przede wszystkim zawodnicy Zastalu lub wychowankowie zielonogórskiego klubu – mówił Przemysław Łoński. – Mamy w składzie Jakuba Dera, Radosława Trunacza, Jakuba Kunca, których wspierać będą Wojciech Dymiński oraz dwójka „stranieri”, zawodnicy KKS Tarnowskie Góry, Jakub Czyż i Nikodem Kowalski. To jest mieszanka trochę doświadczenia i amatorskiej koszykówki 3x3. Mamy zespół ambitny, dosyć wyrównany wzrostowo, pojedziemy do Lublina powalczyć jak najlepszy wynik. W koszykówce 3x3 wielkich faworytów nie ma, można przegrać wygrany mecz i odwrotnie. Jedziemy po naukę i po dobrą zabawę. Oczywiście nie jedziemy tam, żeby „podkładać się”, bo każdy z zawodników ma duże ambicje sportowe. „Wyszarpiemy” to, co da nam boisko. Każdy wynik ponad nasze oczekiwania będzie sukcesem.