Krzysztof Kiljański Trio na zakończenie IV Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic w Zielonej Górze

IV Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w Zielonej Górze. Na zakończenie Krzysztof Kiljański Trio

W sobotni wieczór na placu przed Filharmonią Zielonogórską mieszkańców Zielonej Góry i gości IV Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic oczarował muzyką jazzową i popową Krzysztof Kijański.

Chłopak znad Odry - tak przedstawił się piosenkarz popowy i jazzowy, rozpoczynając koncert na zakończenie IV Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic w Zielonej Górze.

Krzysztof Kiljański podkreślił, że Zielona Góra i Nowa Sól to jego dwa rodzinne miasta. To w Nowej Soli się urodził, a w Zielonej Górze chodził do szkoły. To miasto pierwszej miłości i innych młodzieńczych wspomnień.

Na początek koncertu przypomniał trzy utwory z debiutanckiej płyty In the Room, którą wydał 19 lat temu. W romantyczny nastrój gości wprawiła piosenka z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego" pt. "Moon River"