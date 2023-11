Krzysztof Sadurski i Oskar Hurysz zawodnikami Enei Falubazu Zielona Góra

20-letni Krzysztof Sadurski będzie najbardziej doświadczonym młodzieżowcem w zielonogórskiej ekipie, ma za sobą rok startów w PGE Ekstralidze, w drużynie Cellfast Wilków Krosno.

- W tym roku moja przygoda w PGE Ekstralidze z drużyną z Krosna dobiegła końca. Zdecydowałem, że chcę pozostać na tym poziomie rozgrywek – powiedział Krzysztof Sadurski. - Dzięki awansowi Zielonej Góry nadarzyła się taka okazja i mam nadzieję, że będzie to moja dobra decyzja. Uważam, że sezon 2023 był najlepszy w moim wykonaniu do tej pory, choć nadal jest kilka rzeczy do poprawy. W składzie Enei Falubazu jest kilku zawodników, z którym dobrze się znam.