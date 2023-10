Kursy samoobrony dla osób z niepełnosprawnościami, by czuły się bezpiecznie

Podczas zajęć, osoby niewidzące i z innymi ze schorzeniami mogą poznać wiele technik obronnych. Chodzi o to, by nie pozostawały w domach i nie bały się normalnie funkcjonować. Muszą czuć się bezpiecznie, a więc nie stresować się zbyt mocno w sytuacji zagrożenia, lecz obezwładnić napastnika. Tak się może stać, gdy poznają i przećwiczą różne techniki samoobrony. Wszak trening czyni mistrza.

Kursy samoobrony dla osób z niepełnosprawnościami, by czuły ...

Uczestnicy zajęć z samoobrony mówią, że podstawą dla nich są ręce

– To bardzo cenne doświadczenie. Poznajemy chwyty, rzuty, kopnięcia – mówi Maria Bogusławska.

Piotr Ochremczuk wyjaśni, że na pierwszych treningach uczy osoby z dysfunkcjami chwytów, by uwolnić się od napastnika. Gdy będziemy mieli wiedzę, jak wykręcić rękę obezwładnić kogoś, to będziemy czuli się pewniej, stres nas nie sparaliżuje.