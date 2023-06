Laboratorium Analityki na Uniwersytecie Zielonogórskim ufundowane przez KGHM. Będą innowacyjne rozwiązania

Na Uniwersytecie Zielonogórskim we wtorek, 21 czerwca, otwarto uroczyście Laboratorium Analityki, którego wyposażenie zostało ufundowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Nowoczesne stacje komputerowe do analiz przy zastosowaniu metod sztucznej inteligencji pomogą w pracy naukowej studentom i pracownikom największej lubuskiej uczelni.

Pracownia znajduje się w nowo powstałym budynku Instytutu Inżynierii Mechanicznej i Fizyki, na którą to inwestycję uczelnia 12 mln zł z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w ramach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID).

Laboratorium Analityki na UZ wyposażone przez KGHM

- To niewątpliwie duże wydarzenie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rzeczywisty przykład współpracy uczelni z KGHM – podkreśla prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ. – Jest to wyposażenie, które pozwala studentom i pracownikom UZ korzystać z zaawansowanych technologii przemysłu 4.0. Są to wysokiej wydajności i mocy obliczeniowej komputery, które pozwalają na obróbkę dużych zbiorów danych z maszyn i urządzeń ze sfery produkcyjnej.

Do tej pory na uczelni studenci mogli przetwarzać dane, pracować na nich, ale nie mieli możliwości wykorzystywać do tego aż tak wielu zbiorów danych. Teraz będą mogli budować modele i systemy przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Otwarcie Laboratorium Analityki na Uniwersytecie Zielonogórskim - 20 czerwca 2023. Wyposażenie zostało ufundowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Jacek Katos

Dzięki Laboratorium Analityki powstaną innowacyjne rozwiązania

- Relacje ze środowiskiem naukowym są bardzo ważne dla KGHM. Uczestnicząc w programach badawczych, mamy bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań. Mam nadzieję, że dzięki wysokospecjalistycznym komputerom, w które wyposażyliśmy laboratorium powstaną innowacyjne rozwiązania, które znajdą zastosowanie w sektorze przemysłowym, również w naszej branży – powiedział podczas otwarcia laboratorium Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM dodał, że wykorzystywanie możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe jest kluczowe dla spółki, która jest światowym liderem w branży wydobywczej

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski nie krył zadowolenia z pierwszego laboratorium w nowej hali, jak i z szerokiego grona osób, które uczestniczyły w wydarzeniu. Bo to - jak podkreślał gospodarz – dowód na to, że wszystkim zależy, by uczelnia jak najlepiej się rozwijała i służyła całemu regionowi.

- A nie ma instytutu, urzędu, firmy, gdzie nie pracują absolwenci UZ. Chcielibyśmy tych absolwentów do różnych zadań przygotować jak najlepiej. Nowe laboratorium ufundowane przez tak znaną firmę, jaką jest KGHM, z pewnością do tego się przyczyni – dodał rektor. Komputery w szczególności wykorzystywane będą do analiz dużych zbiorów danych (Big Data), budowania modeli prognostycznych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji procesów, projektowania cyfrowych modeli dla potrzeb budowy cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) czy wykorzystywania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do analizy, modelowania i symulacji procesów Jacek Katos

Z Laboratorium Analityki KGHM skorzysta 100 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedstawiciele KGHM mówili, że liczą, iż dzięki współpracy z uczelnią, coraz więcej absolwentów UZ pracować będzie także w KGHM. I że przełożenie języka nauki na język przemysłu jest bardzo ważne dla szeroko rozumianego rozwoju. Warto dodać, że UZ w zeszłym roku był partnerem Konferencji Technologicznej Dolina Miedziowa oraz II i III edycji hackathonu CuValley Hack. Wydarzenia zorganizowane zostały przez KGHM Centrum Analityki oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Z Laboratorium Analityki KGHM już od października korzystać będą studenci takich kierunków jak: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz biznes elektroniczny. Pracownia będzie dostępna dla ponad 100 studentów UZ w semestrze.

Komputery w szczególności wykorzystywane będą do analiz dużych zbiorów danych (Big Data), budowania modeli prognostycznych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji procesów, projektowania cyfrowych modeli dla potrzeb budowy cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) czy wykorzystywania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do analizy, modelowania i symulacji procesów. Pracownia znajduje się w nowo powstałym budynku Instytutu Inżynierii Mechanicznej i Fizyki, na którą to inwestycję uczelnia 12 mln zł z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w ramach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID). Jacek Katos

Uniwersytet Zielonogórski dobrze oceniony

Prof. dr hab. Mirosław Dudek, kierownik projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości podkreśla: – Będziemy starali się pozyskiwać tylko dobre wyniki naukowe, po to, żeby ludziom żyło się wygodniej i lepiej. Po to jesteśmy i wymyślamy nowe materiały.

W tej chwili nowa hala zaczyna się zapełniać sprzętem. Przenosiny potrwają około dwóch miesięcy.

Przypomnijmy, że udział w projekcie był wspólnym pomysłem dziekanów Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Mechanicznego jako szansa na zwiększenie potencjału badawczego oraz wypracowanie skutecznych metod wzrostu innowacyjności. Program miał również pomóc w ukształtowaniu młodej kadry potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych. I tak też się dzieje.

Poseł Marek Ast mówił, że Uniwersytet Zielonogórski może pochwalić się wieloma patentami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Nie tylko pod tym względem wypada dobrze w skali kraju.

Uczelnie są też oceniane. Najwyższe stopnie A i B plus oznaczają, że mogą one mieć prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Uniwersytet Zielonogórskie może to robić we wszystkich 23 dyscyplinach naukowych! Otrzymał 10 ocen A i 13 B plus! Warto dorzucić, że studenci medycyny zdają najlepiej w kraju ogólnopolski egzamin lekarski!