Lechia Zielona Góra lepsza w lubuskich derbach. Carina Gubin przegrywa na własnym stadionie

Carina Gubin – Lechia Zielona Góra 1:2 (0:1)

Carina Gubin przystępowała do meczu z Lechią Zielona Góra po dramatycznym zwycięstwie nad Rakowem II Częstochowa w środku tygodnia (3:2). Lechia Zielona Góra natomiast przegrała swoje dwa ostatnie spotkania. Zielonogórscy zawodnicy byli zdeterminowani, aby liczba porażek z rzędu nie wzrosła do trzech.

Bramka do szatni dla Lechii

W pierwszej połowie gospodarze próbowali prowadzić grę, ale byli bardzo niedokładni w rozegraniu. Piłkarzom Cariny nie pomagało to, że rywale byli wyjątkowo agresywni i zakładali wysoki pressing, przez co miejscowi popełniali proste błędy i tracili piłki. Choć Carina częściej była przy piłce, to nie tworzyła konkretnego zagrożenia pod bramką rywala. Co innego Lechia, która z każdą minutą śmielej kontrowała. W 30 minucie piłkę z linii bramkowej musiał wybijać Damian Płonka.