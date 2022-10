Lechia Zielona Góra rozdaje karty w Pucharze Polski, a Przemysław Mycan w „Piłkarskich Orłach”

Hattrick Surożyńskiego w Legnicy

Dobry występ zanotował Stilon, który pokonał na wyjeździe Odrę Wodzisław Śląski aż 6:1. Dwie bramki zdobył w tym spotkaniu Emil Drozdowicz i to on po raz kolejny jest najlepszym przedstawicielem Stilonu w rankingu „Piłkarskich Orłów”. Po jednym golu strzelili z kolei Łukasz Maliszewski, Filip Karoń, Mateusz Kaczor i Olaf Nowak.

Puchar Polski rozstawia „Piłkarskie Orły”

W środę 12 października Lechia Zielona Góra wykorzystała nie tylko okazję na historyczny wyczyn w postaci pokonania ekstraklasowej Jagiellonii Białystok, ale również na zdominowanie lubuskiego rankingu „Piłkarskich Orłów”. Wszystko przez fakt, że każdy gol zdobyty w centralnych rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski jest liczony podwójnie. To właśnie dzięki temu na czoło stawki wysunął się Przemysław Mycan, który dwukrotnie pokonał bramkarza „Jagi”. Drugie miejsce, ex aequo z Surożyńskim, należy aktualnie do Rafała Ostrowskiego, który również wpisał się na listę strzelców podczas piłkarskiego święta. Tuż za zielonogórskim trio plasuje się wspomniany już wcześniej Emil Drozdowicz.