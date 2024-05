Lokale wyborcze w Zielonej Górze. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Zielonej Górze

Akademia Montesori

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”

I Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna

Miejskie Przedszkole nr 10

Miejskie Przedszkole nr 13

Miejskie Przedszkole nr 17

Miejskie Przedszkole nr 20

Miejskie Przedszkole nr 21

Miejskie Przedszkole nr 22

Miejskie Przedszkole nr 34

Miejskie Przedszkole nr 37

Miejskie Przedszkole nr 6

Miejskie Przedszkole nr 8

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

Punkt Biblioteczny Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 8

Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A - 2

Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa

Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa

Uniwersytet Zielonogórski Rektorat

V Liceum Ogólnokształcące

VI Liceum Ogólnokształcące

VI Liceum Ogólnokształcące

Zespół Edukacyjny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5

Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17

Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17

Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21

Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21

Zespół Edukacyjny Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 21

Zespół Edukacyjny Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 11

Zespół Edukacyjny Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 11

Zespół Edukacyjny nr 10

Zespół Edukacyjny nr 10

Zespół Edukacyjny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21

Zespół Edukacyjny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 24

Zespół Edukacyjny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 26

Zespół Edukacyjny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 26

Zespół Edukacyjny nr 8 Szkoła Podstawowa nr 28

Zespół Edukacyjny nr 9 Szkoła Podstawowa nr 11

Zespół Szkół Ekologicznych

Zespół Szkół Ekologicznych

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Zespół Szkół Plastycznych

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Zielonogórski Ośrodek Kultury Filia Stary Kisielin

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, aby móc głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania głosu na w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 18 lat. Jest to czynne prawo wyborcze, które można stracić na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub wyroku Trybunału Stanu lub przez bycie osobą ubezwłasnowolnioną.

Zmiana miejsca głosowania w wyborach europejskich. Co trzeba zrobić?

Jest możliwość zmiany miejsca głosowania w wyborach do PE. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zameldowania trzeba zgłosić się do gminy, w której chcemy oddać głos i złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić do 6 czerwca w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeśli nie wiemy, w jakim miejscu będziemy przebywać podczas wyborów europejskich, to warto wtedy mieć przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. W ten sposób można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. Aby otrzymać takie zaświadczenie, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca. To zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Czy obywatele Unii Europejskiej mogą głosować w Polsce?

Prawo do głosowania w wyborach europejskich ma każdy obywatel UE po spełnieniu określonych warunków. Jeśli obywatel UE chce zagłosować w Polsce, ale nie ma obywatelstwa polskiego, to musi złożyć wniosek w gminie, w której mieszka, o wpisanie do rejestru wyborców. Ponadto obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mają prawo do głosowania w dowolnie wybranym lokalu wyborczym, jeśli złożą wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić nie później niż trzy dni przed wyborami.

Jak zagłosować w wyborach do PE, gdy jesteś za granicą?

Jeśli przebywasz za granicą, to możesz wziąć udział w wyborach europejskich. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do konsula w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, telegraficznej, telefaksem lub w elektronicznie. Należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania. Dodatkowo, jeśli czasowo przebywasz za granicą, to należy podać miejsce wpisu wyborcy do spisu wyborców. Taki wniosek trzeba złożyć najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.

Co zabrać ze sobą na wybory PE?

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, który umożliwi ustalenie tożsamości. Może to być dowód osobisty, e-dowód lub paszport.

Jak mogą zagłosować w wyborach PE osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania w formie korespondencyjnej lub przez pełnomocnika. Wybór głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Natomiast wniosek dotyczący głosowania przez pełnomocnika trzeba złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają również osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat.

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos w wyborach PE?

Aby oddać głos, trzeba potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji. Następnie otrzymamy kartę do głosowania z pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej. Nasz głos będzie ważny, jeśli postawimy krzyżyk w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Należy wybrać jedną osobę i postawić jeden krzyżyk - jeśli będzie ich więcej lub karta będzie bez żadnego krzyżyka, to głos będzie nieważny. Tak się stanie również wtedy, gdy postanowimy inaczej zaznaczyć nasz wybór - linie mają przecinać się wewnątrz kratki. Na koniec kartę trzeba wrzucić do urny.