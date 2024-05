Lubuski finał Pucharu Tymbarku. Dziewczęta z SP Górzyn i SP Sława oraz dwie drużyny chłopców z SP 10 APMM Zielona Góra pojadą do Warszawy!

Rywalizacja w największej w Europie piłkarskiej imprezie dla dzieci jest prowadzona w trzech kategoriach wiekowych (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców): do 8, do 10 i do 12 lat. W pierwszym etapie drużyny, reprezentujące wyłącznie szkoły podstawowe toczyły zmagania na poziomie powiatów. Zwycięzcy tych eliminacji przyjechali 13 i 14 maja do Ośna Lubuskiego. Na ośmiu boiskach kompleksu przy ul. Sportowej walczyły łącznie 62 zespoły.