Lubuski finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Najlepsi pojadą do Warszawy

Największy turniej w Polsce i całej Europie

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z naszego kraju. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem firma Tymbark, a brązowym Electrolux. XXII edycja turnieju odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy .

W Lubuskiem - po dwuletniej, pandemicznej przerwie - rozgrywki zostały wznowione w czerwcu 2021 r. Najpierw w miastach i gminach, a potem w powiatach przystąpiło do nich 170 drużyn dziewcząt i chłopców. O blisko 100 mniej niż we wcześniejszych latach. Ciężar przeprowadzenia rywalizacji wzięło na swoje barki dwóch działaczy: Adam Bogdański na północy i Dariusz Kurzawa na południu regionu. Za swoją pracę zostali uhonorowani podczas ceremonii otwarcia wojewódzkiego finału - odpowiednio - honorową brązową odznaką PZPN oraz medalem „Zasłużony dla województwa gorzowskiego”.

Gościnny Zbąszynek

Do rywalizacji w kategoriach wiekowych U-8, U-10 i U-12 przystąpiło 40 drużyn chłopięcych i 24 dziewczęce. Blisko 640 dzieciaków biegało po ośmiu świetnie przygotowanych, trawiastych boiskach. Mecze toczyły się w 6-osobowych składach, na bramki o szerokości 5 i wysokości 2 metrów, dwa razy po 10 minut. Rywalizacja najpierw toczyła się w 4-zespołowych grupach, a potem systemem pucharowym. Dla związkowych sędziów największą przyjemnością było – jakże by inaczej! - wręczanie zawodnikom i zawodniczkom kartek. Lecz nie żółtych i czerwonych, lecz zielonych, będących wyrazem uznania za postawę fai play.

- Kto odgadnie, jak się nazywa ten pan, stojący obok mnie, ten dostanie worek piłek - powiedział w pewnym momencie prezes Skowron.

- To Łukasz Garguła! - krzyknęli jako pierwsi chłopcy z SP 21 Warty Gorzów. Oczywiście mieli rację i prezent powędrował w ich ręce.