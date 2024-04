Wielkie emocje w Zielonej Górze. Lechia rzutem na taśmę pokonała Carinę Gubin!

Lechia Zielona Góra – Carina Gubin 3:2 (0:1, 2:2)

Środowy mecz był już drugim w tym roku pojedynkiem o stawkę Lechii z Cariną. Zaledwie półtora tygodnia wcześniej zespoły te zmierzyły się w rozgrywkach ligowych. Wtedy gubinianie wygrali w Winnym Grodzie 2:1, co było niemałą niespodzianką. Przed starciem pucharowym zielonogórzanie zapowiadali chęć rewanżu na lokalnym rywalu.

Z początku Lechia próbowała zepchnąć przeciwnika do defensywy. Nie miała jednak przy tym znaczących okazji bramkowych. Przeciwnie do Cariny, która w pierwszych minutach kilka razy mogła wykorzystać indywidualne błędy zielonogórzan. Szansę na wpisanie się na listę strzelców miał wówczas m.in. Denis Matuszewski, ale zabrakło skuteczności.

Drugą odsłonę podrażniona Lechia zaczęła od – dosłownie – mocnego uderzenia. W 48 min kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Rafał Figiel, błyskawicznie doprowadzając do remisu. Na odpowiedź podopiecznych trenera Grzegorza Kopernickiego nie trzeba było jednak długo czekać. Już kilka chwil później wrócili oni na prowadzenie za sprawą gola Kacpra Staszkowiana. Niewiele brakowało, a Carina mogła w krótkim czasie dołożyć kolejne trafienia, lecz zielonogórzan ratował Jakub Bursztyn.

Przy wyniku 2:1 wciąż lepiej na boisku spisywali się gubinianie. Miejscowi długo nie potrafili wziąć spraw w swoje ręce, grając grubo poniżej oczekiwań. Gdy już wydawało się, że Carina awansuje w regulaminowym czasie, doszło do niespodziewanej sytuacji. W ósmej, ostatniej minucie doliczonego czasu gry, Lechia wyrównała po wrzutce z rzutu wolnego. Autorem gola na 2:2 był Gibi Embalo, który najlepiej wyskoczył do zawieszonej nad polem karnym piłki. Słowem: dogrywka! Ta – a zwłaszcza jej pierwsza część – stała pod znakiem ataków Lechii, która rozochociła się po wyrównującym golu. Na decydujące trafienie kibice musieli czekać aż do 120 min. Wówczas po zagraniu ręką w polu karnym przez jednego z gubinian rzutem na taśmę „jedenastkę” wykorzystał Mateusz Surożyński.