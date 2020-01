LUBUSKIE Aż 92 osoby zginęły w wypadkach na lubuskich drogach w 2019 r. Śmierć zbiera krwawe żniwo na naszych drogach [ZDJĘCIA]

W minionym roku w wypadkach na lubuskich drogach zginęło aż o 13 osób więcej niż w 2018 r. Przyczyna tragedii od lat jest taka sama. To nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków na drodze. W 2019 r. na lubuskich drogach doszło do 660 wypadków. Zginęły 92 osoby, a 775 zostało rannych. W 2018 r. doszło do 663 wypadków, ale zginęło niej, bo 79 osób, rannych zostało 800 osób. – Przygotowujemy szczegółową analizę miejsc wypadków, dni w jakich do nich dochodzi i nawet godzin. Wszystko po to, żeby policjanci mogli jak najskuteczniej przeciwdziałać tragediom na drogach – mówi podkom. Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego lubuskiej policji. Kliknij w zdjęcie i zobacz zdjęcia z tragicznych wypadków w Lubuskiem w 2019 roku >>>> WIDEO: Wypadki w czasie wakacji. Policja stworzyła aktualizowaną mapę

