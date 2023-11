Lubuskie derby dla zielonogórzan! Wataha rozbiła Grizzlies Gorzów

Wataha Zielona Góra - Grizzlies Gorzów 38:14

Mecz na stadionie przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze był półfinałowym pojedynkiem fazy play off ligi PLF9. Wataha była faworytem spotkania i pewnie sięgnąła po piąte w tym sezonie zwycięstwo. Zielonogórzanie do play off awansowali z pierwszego miejsca w grupie zachodniej, wygrywając wszystkie cztery mecze sezonu zasadniczego. Zespół z Gorzowa zajął trzecie miejsce w tabeli, legitymując się bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek (przegrali m.in. z Watahą na własnym boisku 22:26). Grizzlies nie stracili jednak szansy na udział w półfinale rozgrywek, ale by awansować musieli stoczyć dodatkowy pojedynek z drugim zespołem grupy wschodniej. Wykorzystali okazję i pokonali na wyjeździe Rockets Rzeszów 36:22.