Lubuskie. Egzaminy ósmoklasisty rozpoczęły się zmaganiami z językiem polskim. Jutro - matematyka, pojutrze - język obcy

Do egzaminu ósmoklasisty trzeba przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową

W Zielonej Górze we wtorek przed godziną 9.00 denerwowało się 1.840 ósmoklasistów.

- Trzeba do niego przystąpić – mówili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10. – To warunek ukończenia podstawówki. No i wiadomo, każdemu zależy, by jak najlepiej napisać. Obok ocen na świadectwie, wyniki egzaminów będą decydowały o przyjęciu do liceum czy technikum.

Choć mówili, że przygotowywali się do egzaminów od miesięcy, to nigdy nie wiadomo, jakie zadania pojawią się na testach. A co by chcieli? No coś z romantyzmu. "Dziady", "Pan Tadeusz" - słyszeliśmy od uczniów. - Albo "Lalka", która jest zawsze na maturze.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, Beata Skibińska-Joksz, jest spokojna o uczniów SP-10, która to szkoła wchodzi w skład zespołu.

- Egzamin pisze dziś 99 osób. Nastroje przed wejście na salę są dobre. Słoneczna pogoda też sprzyja dobremu nastawieniu – mówi pani dyrektor. – Wierzę, że sobie poradzą z zadaniami z tekstem czy rozprawką.

Pod dwóch godzinach uczniowie odetchnęli z ulgą. Mówili, że nie było tak źle. A przyszło im zmierzyć się z "Zemstą" Aleksandra Fredry. Polecenie dotyczyło napisania rozprawki na temat przyjaźni lub opowiadanie, w którym spotkało się bohatera wybranej lektury obowiązkowej.