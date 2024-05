Lubuskie Konfrontacje Artystyczne Plastyka - Finał Wojewódzki w Babimoście. Jurorów zachwyciła dojrzałość i wysoki poziom prac! |ZDJĘCIA

Organizatorzy starają się nie nazywać tego konkursami, a kładą przede wszystkim nacisk na słowo konfrontacje.

To bardziej oddaje ideę tych spotkań, choć oczywiście nie ucieknie się od tego pierwiastku, tego rodzaju rywalizacji. Tyle, że jest to zdrowa rywalizacja - dodaje Agata Miedzińska. - Bo tak trochę też jest świat skonstruowany, że my jednak gdzieś dążymy do zweryfikowania siebie, swoich talentów. Lubimy czasami się zmierzyć i zobaczyć, w którym jesteśmy miejscu, na jakim etapie.