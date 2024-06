Bachanalia 2024 na półmetku. Frekwencja dopisuje, a jak mówią organizatorzy, najciekawsze dopiero przed nami. Co w programie?

- Bardzo nas cieszy, że na Wielkim Grillowaniu pojawiło się tylu studentów. Wydaje mi się, że była to rekordowa ilość, a z pewnością pobiliśmy liczbę uczestników z zeszłego roku - mówi Julia. - Frekwencja naprawdę dopisała. Studenci chętnie grali we flanki i w bachanaliowego gigantoballa – dodaje Kamil Zając z Komisji Kultury i Sportu.

Co przed nami?

W poniedziałek 3 czerwca rozpoczną się 52. Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia”. Na scenie wystąpi m.in. Zawiałow, Kizo i Zalewski. Koncerty to jednak tylko część atrakcji. Sprawdź, co jeszcze…

To już za nami

W środę na terenie UZ przy ul. Podgórnej studenci w pocie czoła przygotowywali stanowiska z aktywnościami. - Powstanie tutaj boisko, na którym będziemy próbować swoich sił w różnych studenckich grach. Będą tu kręgle, będzie slide, czyli zjazdy na workach oblanych płynem do naczyń, gry terenowe czy miejsce do gry w cytrynę — mówi Weronika Łuczak. - Gra w cytrynę, to jedna z gier studenckich, która polega na tym, żeby trochę się wyżyć — tłumaczy. - Ustawiamy się w kole. Mamy jedną cytrynę, którą sobie przekazujemy. Wygrywa osoba, której uda się roztrzaskać sobie tę cytrynę na głowie. Tu liczy się nie tylko siła, ale też spryt – śmieje się Weronika. - Będzie też malowanie po boisku kredą. Zachęcamy do udziału wszystkich o artystycznych predyspozycjach — dodaje Kamil Zając.