Robimy... co chcemy, czyli wyjątkowa wystawa, która trwała jeden dzień. To dzieło grupy "Po prostu" Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Wystawa w ZOK "Robimy... co chcemy"

Nazwa grupy miała być tymczasową, ale lata mijają a pozostaje taka sama. Zbyt dużo jest pomysłów, by zyskać większość głosów członków grupy.

- Kiedy uczestnicy przychodzą na zajęcia, opowiadają, co ważnego wydarzyło się w ich życiu w tym tygodniu i przenoszą te emocje na artystyczne prace. Każdy robi to, co chce. Maluje, rzeźbi, wyszywa, szyje, robi wydzieranki – przyznaje Małgorzata Dobrucka. - I nawet jak mam jakiś plan, co do zajęć, to np. Gabrysia przyjdzie z maskotką, Jaśmina z kijem i już mamy inne działania.