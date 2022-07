Lubuskie. Na ten festiwal zjeżdżają ludzie z całego świata. Garbicz urzeka ich przyrodą i dobrą muzyką

Można śmiało powiedzieć, że Garbicz ma w sobie „to coś”. Festiwal organizowany jest ogromnym terenie, mającym wyjątkową aurę. Wydarzenie odbywa się na łonie przyrody pośród łąk, lasów i nieopodal urokliwego jeziora Garbicz. Postawiony na nim długi drewniany pomost zachwyca zarówno z perspektywy lotu ptaka, jak i z terenu festiwalu. Uczestnicy zabawy chętnie spędzają na nim czas – widok na jezioro i las jest stąd fenomenalny.

- Organizując festiwal, robimy go po pierwsze w zgodzie z lokalną społecznością, ale też naturą. Jesteśmy z ekologią za pan brat. Uczestnicy naszego wydarzenia to osoby o poglądach „zielonych”, proekologicznych. I festiwal sam w sobie taki właśnie jest, a do czego my, jako organizatorzy też dokładamy starań. Dbamy o naturę, o ptaki, zabezpieczamy nawet mrowiska. Teren festiwalu ma własną kanalizację oraz sieć wodociągową. Na punkcie natury jesteśmy bardzo wyczuleni – mówi nam Dariusz Tuzimek, rzecznik festiwalu.