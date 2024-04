Cztery Lubuszanki w półfinale Miss Polski. To prawdziwe piękności! Zdobędą koronę?

Walczą o tytuł najpiękniejszej Polki

Do konkursowego półfinału zakwalifikowały się cztery kandydatki z z województwa lubuskiego. Teraz piękne mieszkanki regionu zawalczą o nominacje do grona finalistek konkursu. Czy wśród nich jest przyszła Miss Polski? To okaże się już pod koniec kwietnia. Zobacz zdjęcia wszystkich półfinalistek. One są piękne!