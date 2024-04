Rap Stacja 2024 w Sławie. Wiemy, kto wystąpi! Lubuskie szykuje się na wielki festiwal | CENY BILETÓW

Do czego uprawniają poszczególne wejściówki?

Nowe atrakcje na festiwalu w Sławie

Mata, Kuban, Grubson, Peja, Bedoes 2115, Abradab, Molesta, O.S.T.R., Tede, Paktofonika, Liroy... To tylko garstka z ponad siedemdziesięciu wykonawców, jacy zagościli na pięciu scenach Rap Stacji 2023 - festiwalu, który konkretnie zakorzenił się na południu województwa lubuskiego, a dokładniej, w Sławie. I każdego roku organizatorzy wydarzenia stają na głowie, żeby z jednej strony zaskoczyć zjeżdżających z kraju i zagranicy imprezowiczów, a z drugiej dostarczyć im niezapomnianej rozrywki, która jest w stanie podładować baterię na cały rok. I tak w 2023 roku na terenie festiwalu uruchomiono dodatkową nową lokalizację, tzw. "starą" plażę, gdzie znajdowała się scena dedykowana oldschool’owi. Ponadto uczestnicy bawili się przy nowej scenie Green Stage. To wszystko oczywiście z widokiem na urokliwe jezioro, piękną plażę i całą gamą pływających wynalazków z wake parkiem na czele.

Sobota, 8 lipca jest ostatnim dniem Rap Stacja Festiwal 2023. Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy imprezy nie nudzili się nawet przez chwilę. Piękna pogoda dopisuje, dlatego od samego rana na…

Rap Stacja Festiwal 2024 - ceny biletów

Pierwsza pula biletów (od 399 do 840 zł) rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Aktualnie trwa sprzedaż (obowiązuje do wyczerpania zapasów) tzw. drugiej puli biletów na Rap Stacja Festiwal 2024. Za poszczególne karnety zapłacimy od 450 do 940 zł: