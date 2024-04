Lubuskie Talenty rozdane. Po 8 tys. zł dla ucznia podstawówki i 10 tys. zł dla licealistów

1,5 miliona złotych dostało 152 uczniów lubuskich uczniów ogólniaków, a 560 tysięcy złotych otrzymało 70 lubuskich uczniów szkół podstawowych. To największy taki program stypendialny. Oznacza to, że uczeń z SP ma do dyspozycji 8 tys. zł, a LO – 10 tys. zł. Na co przeznaczą te pieniądze młodzi ludzie.

Po raz kolejny wręczono Lubuskie Talenty. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Zielonogórskiej. Wcześniej, bo 25 marca, wręczono Lubuskie Talenty w gorzowskim Teatrze im. Juliusza Osterwy. Wszystko po to, by stypendyści nie musieli pokonywać zbyt długiej drogi, by wziąć udział w gali.

O Lubuskie Talenty starało się 876 uczniów z całego województwa

Lubuskie Talenty zostały wręczone już po raz szósty. Od początku na województwo przyznało 1,5 tys. zł stypendiów. To forma podziękowania za ciężką pracę i liczne sukcesy dla najbardziej zdolnej młodzieży. Jak mówił marszałek Marcin Jabłoński Lubuskie Talenty to także zachęcenie młodych ludzi, by swoją przyszłość widzieli w naszym regionie i związali się z nim prywatnie i zawodowo. Nie jest łatwo zdobyć to wyróżnienie, bo trzeba spełnić liczne kryteria. W tym roku chętnych do nagrody zgłosiło się ponad 876 uczniów. Ostatecznie przyznano łącznie 222 stypendia.

Lubuskie Talenty z nowego unijnego rozdania

Na co uczniowie mogą wydać zdobyte pieniądze? Wicemarszałek Łukasz Porycki wyjaśnią, że w regulaminie są wyszczególnione wydatki. One muszą być związane z dalszą edukacją i rozwojem danego ucznia. Można w ramach tego stypendium kupić sobie sprzęt komputerowy, urządzić miejsce do nauki, zapłacić za kurs językowy w Polsce lub w innym państwie czy też nabyć rower elektryczny lub hulajnogę, którą będziemy dojeżdżać do szkoły. Możliwości jest wiele.

Wicemarszałek Porycki, gratulując rodzicom zdolnych dzieci, apelował o wsparcie i o to, by pozwolili swoim pociechom wydać te fundusze na to, na czym im naprawdę zależy. To są ich pierwsze zarobione ciężką pracą pieniądze – zauważył. Poza tym w ramach stypendium uczniowie będą mieli opiekunów, którzy zadbają o ich dalszy rozwój. Jeden nauczyciel może mieć pod swoimi skrzydłami maksymalnie siedmiu uczniów. Za dodatkową pracę z nimi, pedagodzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie (maksymalnie do 1 tys. zł).

Skąd pieniądze na stypendia. Z unijnych funduszy. Te wręczane właśnie pochodzą z nowego unijnego rozdania.

Szkoły z największą liczbą stypendystów Lubuskich Talentów

Wśród uczniów szkół podstawowych stypendia otrzymało: 43 uczennice i 27 uczniów.

Szkoły podstawowe z największą liczbą stypendystów: SP 18 Zielona Góra – 4

SP 20 Gorzów Wlkp. – 4

SP nr 1 Szprotawa – 6

SP nr 5 Nowa Sól – 3

Wśród uczniów LO stypendia otrzymało: 84 uczennice i 68 uczniów.

Liceum z największą liczbą stypendystów: LO nr 1 Zielona Góra – 23

LO nr 5 Zielona Góra – 20

LO Nowa Sól – 17

LO nr 4 Zielona Góra – 17

LO nr 2 Gorzów Wlkp. - 11 .

Przeczytaj też: