Wręczono stypendia marszałka lubuskiego. Po 9 tys. zł dla studentów, po 3,6 tys. zł dla uczniów

Stypendia naukowe, artystyczne i twórcze

Piątoklasista Piotr Prokopów na fortepianie gra od pierwszej klasy. Jak sam przyznaje, dużo ćwiczy i dzięki temu osiąga sukcesy m.in. pierwsze miejsca w konkursach w Gorzowie Wielkopolskim czy Poznaniu. A stypendium przeznaczy na muzykę, na konsultacje czy muzyczne wakacje.

Pasją Mateusza Roli jest taniec, a dokładniej hip hop. Najmilej wspomina swój udział w programie You Can Dance. Cóż to były za emocje! Te codzienne treningi przez trzy miesiące, występy na scenie… Stypendium przeznaczy na wyjazdy, związane z tańcem i warsztaty pod okiem najlepszych.

Z kolei dla Janka Szymańskiego ważną sprawą jest programowanie. Oddaje się jemu bez reszty. A największą satysfakcję sprawia mu tworzenie stron czy aplikacje, które pomagają innym ludziom.

- Razem z moim kuzynem Krystianem Wybranowskim stworzyliśmy np. aplikację Przystanek MZK. Ułatwia ona pasażerom korzystanie z miejskiej komunikacji – mówi Janek Szymański, który na swym koncie ma wiele sukcesów m.in. wygraną olimpiadę. – Programowanie jest trudne i nie jest tylko dla ścisłych umysłów. Wystarczy mieć pomysł, co chce się zbudować. Polecam wszystkim, spróbujcie!

Do tej pory tytuł stypendysty marszałka województwa lubuskiego otrzymało 425 młodych Lubuszan.