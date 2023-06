Marcin Nitschke od 30 lat jest w grze, która ciągle go kręci

- Piękne jest to, że cały czas mnie to cieszy, ciągle mnie to kręci, non stop jestem zmotywowany. Pamiętam swój pierwszy wywiad w „Gazecie Lubuskiej”, gdy miałem niespełna 10 lat. Dziś mam już 40-tkę, a sport ciągle sprawia mi radość. Mam żonę, ośmioletniego syna, jestem przedsiębiorcą, prowadzącym kilka biznesików, dlatego zdecydowanie trudniej mi jest teraz wykraść dwie-trzy godziny dziennie na treningi. Najważniejsza jest jednak dobra organizacja i przede wszystkim pomoc żony. Ale syn rośnie i też oczekuje więcej czasu od ojca, dlatego każdą wolną chwilę staramy się spędzać wspólnie.