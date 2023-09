Marek Ast otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w Lubuskiem

To potwierdzenie jego przywództwa, a także ogromnych zasług dla Polski, regionu oraz PiS. Marek Ast jest politykiem z dużym doświadczeniem parlamentarnym i samorządowym.

Informację o tym, że to on będzie lokomotywą wyborczą w lubuskim okręgu, przekazał podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Zaprezentował też liderów list w innych okręgach wyborczych. - To nie była łatwa praca, bo kandydatów było wielu – mówił prezes Kaczyński.

Nie ma zdziwienia

Lubuscy politycy PiS nie są zdziwieni. - Absolutnie niekwestionowalny lider i polityk z którym mamy szansę na doskonały wynik wyborczy w regionie – skomentował decyzję władz PiS, wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Jak podkreśla, cała lista będzie silna, a wyborcy będą mieli z czego wybierać. – Poseł Ast jest doświadczonym politykiem i posłem. Wyborcy to wiedzą, dlatego cieszę się, że listę otwiera właśnie on - powiedział. Jak poinformował, już niedługo pokazana zostanie cała lista kandydatów.

- Zasłużone pierwsze miejsce - to już opinia posła Jerzego Materny. - Gratuluje mu, ponieważ ciężko na to miejsce zapracował. Właściwie, to nikt z nas nie miał wątpliwości, że to on powinien być naszą lokomotywą – stwierdził. Poseł Materna potwierdził, że będzie kandydował w wyborach, ale o swoim miejscu rozmawiać nie chciał. – Jesteśmy zespołem i tak się umówiliśmy, że nikt z nas nie będzie o tym mówił przed oficjalna prezentacją – dodał. - Marek Ast, to lider zawsze niezawodny – oceniła „jedynkę” dla posła Asta, jego parlamentarna koleżanka, poseł Elżbieta Płonka. Jak podkreśliła, cieszy się z jego liderowania, ponieważ jej osobiście, bardzo dobrze się z nim współpracuje. – To profesjonalista i dobry polityk – dodała.

Z PiS-em związany od początku

Lider lubuskiej listy Zjednoczonej Prawicy ma 65 lat, od 1990 roku jest radcą prawnym. Mandat posła sprawuje od 2006 roku. Wcześniej pełnił funkcję wojewody lubuskiego, ale posiada również ogromne doświadczenie samorządowe. Przez 14 lat był burmistrzem Szlichtyngowej, a w pierwszej kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego, sprawował mandat radnego województwa. W czwartek, 31 sierpnia. Jarosław Kaczyński zaprezentował kandydatów do sejmu, który będą startować z pierwszych miejsc na listach PiS-u. TVP Info Z Prawem i Sprawiedliwością związany jest od początku istnienia tej partii, a wcześniej działał w Porozumieniu Centrum, pierwszej partii, którą założył w latach 90-ych Jarosław Kaczyński. Przez wiele lat był szefem lubuskich struktur PiS w Lubuskiem, gdzie dał się poznać jako skuteczny lider i polityk zaangażowany w wielu obszarów życia.

Szerzej znany w całej Polsce, stał się w Sejmie obecnej kadencji. Wszystko dlatego, że jest przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która pełni kluczową rolę w procesie legislacyjnym. W 2021 roku, premier Mateusz Morawiecki, powołał go w skład Rady Doradców Politycznych, co czyni go jednym z kilkunastu najważniejszych polityków w kraju.

To nie jest zaskoczenie

„Jedynka” dla Marka Asta, nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. W poprzednich wyborach uzyskał najlepszy wynik w Lubuskiem tj. 31 087 głosów, wyprzedzając Waldemara Sługockiego z PO (29 580 głosów) oraz Anitę Kucharską-Dziedzic z Lewicy, na którą zagłosowało 30 581 wyborców. Można się spodziewać, że w najbliższych wyborach wynik posła Asta będzie dużo lepszy. Pozostałych kandydatów z listy PiS poznamy najprawdopodobniej w sobotę. O komentarz poprosiliśmy samego zainteresowanego. – Oczywiście, to zaszczyt i bardzo się cieszę, ale patrzę na listę w kategoriach zespołu. W poprzednich wyborach w województwie wygraliśmy i również teraz będziemy robić wszystko, aby w tym trudnym okręgu uzyskać najlepszy wynik – powiedział GL, poseł Ast. Czy będzie chciał pobić swój rekordowy wynik z 2019 roku? – Bardzo będę się starał i wierzę, że się uda. Idziemy na liście jako drużyna, mamy duży potencjał, ale również z czystym sumieniem możemy zdać wyborcom sprawozdanie z realizacji obietnic – dodał.

