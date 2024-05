Goście zachwyceni piwnicami winiarskimi w Zielonej Górze. W majówkę jest rzadka okazja wejść do tych podziemi

Podczas spaceru w ramach festiwalu po raz pierwszy można zobaczyć piwnicę przy ulicy Krawieckiej. Jest też wiele innych do zwiedzenia. Na gości w środku czekają właściciele lubuskich winnic.

– Kultywujemy tradycję, która na tych terenach sięga XIV wieku. Obiekty, które goście teraz zwiedzają, to trzeba przyznać, że była to potęga winiarstwa – przyznaje Robert Koziarski w Winnicy Kinga w Starej Wsi pod Nową Solą. Przypomina, że z racji terenów, na których jesteśmy, było to winiarstwo niemieckie. Robert Koziarski podkreśla, że z roku na rok jest coraz większa kultura spożycia wina wśród społeczeństwa, a winiarze wprowadzają coraz więcej nowych odmian. – Ten rok jest dla nas trudny, jak i dla sadowników. Jesteśmy po przymrozkach wiosennych, a przed przymrozkami majowymi. Ale trzeba cieszyć się tym, co jest. Z optymizmem wchodzimy w kolejne lata – mówi Robert Koziarski.