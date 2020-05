Miejsca przyjazne dzieciom w Zielonej Górze poszukiwane! Miejskie Przedszkole nr 21 wymyśliło akcję, by wesprzeć przedsiębiorców i rodziców

Powoli wraca ruch na targowisku w Nowej Soli

– Bardzo dużo ludzi było stęsknionych za nami. Mówili nam "o, jak was dawno nie widzieliśmy" - przyznaje Katarzyna Biernik. Ale nie brakuje też gorzkich słów. – To, co było nie wróci. Młodzi robią zakupy w marketach, a starsi się wykruszają – stwierdza pan Jan.