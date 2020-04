Mieszkańcy Zielonej Góry skarżą się na kolejne zniszczenia na cmentarzu. Kto za to odpowiada?

Zniszczone znicze, bałagan na grobach

Do redakcji „GL” zgłosił się pan Grzegorz (nazwisko do wiadomości redakcji), który opowiedział o przypadkach dewastacji przy grobie jego bliskich. – W ostatnich dniach stało się to dwa razy. Najpierw w piątek odwiedziłem cmentarz. Zauważyłem wtedy pobite znicze. Posprzątałem wszystko, ale postanowiłem przejść się po okolicy. Okazało się, że zniszczenia były widoczne również przy innych grobach. Wszystkie wyglądały bardzo podobnie – opowiada zielonogórzanin.

– Ponownie odwiedziłem cmentarz po weekendzie. I znów to samo. W obu przypadkach widać pewne podobieństwa. Znicze wyglądają tak, jakby zniszczono je w trakcie palenia się płomienia, więc pewnie jakiś wandal bądź grupa robi to po zmroku – uważa pan Grzegorz.

Dzikie zwierzęta stanowią problem

W sprawie dewastacji skontaktowaliśmy się z przedstawicielami cmentarza przy ul. Wrocławskiej. – Po świętach nie zauważyliśmy wzrostu liczby skarg od mieszkańców. W ostatnim czasie nasiliły się jednak przypadki dewastacji, za które odpowiadały zwierzęta. Teren nekropolii często odwiedzają dziki, lisy czy też sarny – informuje Michał Woźny. – Staramy się zabezpieczyć ogrodzenie, ale dziki potrafią być bardzo silne. Zdarza się, że zwierzęta wyjadają nawet wosk ze zniczy. Później znajdujemy takie porozrzucane pojemniki przy głównych alejach.