Mistrzostwa Świata w Szybkim Czytaniu i Mind Mapping. Warto trenować swój umysł. By ani profesor, ani artysta się nie nudził

Aktywne muszą być nasze dwie półkule - profesor i artysta

Dziękujemy ci, Zielona Góra, za wspaniałą organizację mistrzostw świata

Jerome Hoaram jest bardzo zadowolony z pobytu w Zielonej Górze. Podkreśla, że atmosfera na mistrzostwach jest niesamowita. I wszystko bardzo dobrze zorganizowane.

- Zawody przebiegają bez zarzutów, jedzenie, noclegi są bardzo dobre. Takie mistrzostwa to także okazja do integracji uczestników. I to także jest bardzo dobrze zorganizowane – zauważa. – Zielona Góro! Bardzo ci dziękujemy. Warto było tu przyjechać!

Wydarzenie było relacjonowane w mediach społecznościowych organizatora.

Założona przez Tomasza Łuczaka i Mikołaja Lisiaka, Fundacja Otwarty Umysł, połączyła siły z Tony Buzan International, by współnie zorganizować mistrzostwa w sportach pamięci, międzynarodową imprezę wysokich lotów. A także promować inne, niestandardowe sposoby nauki czy zachęcić młodych do czytania książek.