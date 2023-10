Mistrzowie wyjazdów wygrali w Zielonej Górze. Lechia biła głową w mur

– Czerwona kartka dla przeciwników tak naprawdę jeszcze utrudniła nam sprawę, bo mieliśmy grać cały czas grać w ataku pozycyjnym. Boisko też nie jest łatwe, ale też w pewnych sytuacjach byliśmy za nerwowi. Brakowało nam wygrywania pojedynków i jak na taką przewagę i taką liczbę minut to za dużo nie wykreowaliśmy – ocenił trener Lechii, Andrzej Sawicki. – Bardzo boli strata bramki. Niestety ze wznowienia nie złapaliśmy piłki z powietrza, brak ataku w polu karnym. To była chyba jedna z trzech wizyt Górnika w naszym polu karnym. Nie odbieram zespołowi, bo dzisiaj naprawdę mocno się staraliśmy, ale paradoksalnie ta czerwona kartka nam utrudniła kreowanie z dobrze ustawionym rywalem. To są przecież zawodnicy, którzy grali na szczeblu centralnym, oni wiedzą o co chodzi, to nie jest łatwa rzecz. Szkoda, bo zasłużyliśmy absolutnie na bramkę dzisiaj, ale niestety się nie udało.